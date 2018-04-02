Священник сравнил Ленина с Гитлером и избежал наказания

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отклонил иск к протоиерею Евгению Попиченко, который сравнил Владимира Ленина с Адольфом Гитлером, сообщает ТАСС.

Иск к священнику о защите чести и достоинства подал Николай Рябчевский, председатель правления Союза общественных организаций ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской области. Ему не понравилось, что Попиченко в одном из интервью сказал: «По сути одно и то же — Ленин и Гитлер». Эта фраза, по мнению Рябчевского, оскорбляет миллионы людей и направлена на возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства, поэтому он потребовал от священнослужителя публичных извинений.

Реплика, возмутившая ветерана, была произнесена Попиченко в эфире телеканала «Союз» в конце 2017 года. Отвечая на вопрос о своем отношении к переименованию улиц, названных в честь советских деятелей, протоиерей подчеркнул, что поддерживает эту идею.

«А чего бы нам не назвать улицу, например, в честь Шамиля Басаева или в честь Геббельса, или в честь Геринга? Это же по сути одно и то же — Ленин и Гитлер: их существо, их ненависть к человечеству, к людям, их "труды", которые они понесли, причинив столько страданий, горя, крови… Они как две стороны одной монеты. Просто мы как-то привыкли, нам какая-то инерция, навык мешают подумать. А почему нет? Тоже, наверное, есть люди, для которых Шамиль Басаев национальный герой, и, наверное, они готовы его именем что-то прославить», — пояснил свою позицию Попиченко.

В ноябре 2016 года депутат Госдумы Наталья Поклонская поставила в один ряд Ленина и Гитлера, назвав их извергами XX века. После этого некоторые пользователи соцсетей обвинили ее в экстремизме.

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