Россия
 
Последние новости
Названа дата прощания с Верой Глаголевой
Русский «Доктор Хаус» заставил россиян возненавидеть отечественное телевидение
Гигантскую космическую медузу показали на видео
Первый канал закрыл проект Юлии Меньшовой «Наедине со всеми»
Криштиану Роналду прокомментировал дисквалификацию на пять матчей
Саакашвили запланировал свое возвращение на Украину на 10 сентября
Стас Барецкий попытался убедить СМИ в стрельбе из пулемета в Москве
Популярные новости
Названа дата прощания с Верой Глаголевой
Муж Веры Глаголевой раскрыл подробности ее смерти
Умерла актриса Вера Глаголева
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2017 года
Криштиану Роналду прокомментировал дисквалификацию на пять матчей
Баттл Оксимирона и Гнойного попал в тренды в Германии и вызвал недоумение немцев
Американец отомстил школьному хулигану «невероятным» сексом с его матерью

«Кощунственно сравнивать Гитлера и Ленина»

Чем рискуют российские депутаты

Перейти в «Мою Ленту»
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Схватка с «Матильдой» может обернуться для депутата Госдумы Натальи Поклонской уголовным делом. О возможных последствиях ее деятельности предупредил адвокат, еще несколько лет назад пытавшийся отправить на проверку к психиатрам не менее известного борца за нравственные ценности Виталия Милонова. Приходится ли народным избранникам платить за излишнюю активность и сомнительные инициативы — в материале «Ленты.ру».

Лишение депутатской неприкосновенности, а там и до уголовного дела недалеко — такие перспективы обрисовал Наталье Поклонской адвокат Константин Добрынин, который представляет интересы режиссера «Матильды» Алексея Учителя. Все это, по его словам, может произойти в том случае, если бывший прокурор Крыма не покончит со своим антиобщественным поведением.

В частности, уверен юрист, она сбила с толку госорганы, апеллируя к якобы экспертному заключению о еще не вышедшей в прокат «Матильде». Наталья Поклонская взялась за фильм, который считает оскорблением чувств верующих и надругательством над памятью Николая II, больше полугода назад. Парламентарий дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемки.

В трейлере картины она разглядела признаки разжигания расовой и межнациональной розни. Скандальные разборки даже вдохновили директора крымского сафари-парка дополнить закрепившееся за Поклонской в крымскую весну прозвище Няш-Мяш: четверо новорожденных львят получили имена Царь, Режиссер, Матильда и Няша-Невменяша,

Справедливости ради депутат не только собрала подписи негодующих, но и отсмотрела все работы немецкого актера Ларса Айдингера, которому досталась роль императора. «То он в дерьме, то с символами тайного сатанинского общества, то с задушенными младенцами в пакете. То с голой задницей на стене висит, а то, извините, умудрился затолкнуть туда себе колбасу», — возмущалась Поклонская в интервью kp.ru.

Но для защитника Алексея Учителя последней каплей стала даже не подборка порноролей Айдингера, а обвинения Натальи Поклонской в адрес министерства культуры. Ведомство выдало картине прокатное удостоверение, в чем народная избранница увидела признаки экстремизма.

***

Наталья Поклонская в бытность прокурором сыпала запросами на проверки и проводила их сама — по долгу службы. Под Уголовный кодекс России она подводила и слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, заявлявшего о создании подразделений для возвращения Крыма Киеву. В соседней стране, впрочем, от нее не отставали: Поклонскую обещали засудить по нескольким статьям.

Привлечь ее к ответственности пытались уже и соотечественники-россияне. Неистово отстаивая чувства православных, депутат не заметила, как оскорбила чувства коллег. В ноябре прошлого года она написала на своей странице в ЖЖ пост о Николае II как самом оболганном государственном деятеле в истории. При этом в число «извергов двадцатого столетия» Наталья Поклонская, наряду с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером, включила вождя революции Владимира Ленина.

Проверить ее слова на экстремизм потребовал депутат Орловского облсовета Руслан Перелыгин, представляющий — нет, не КПРФ — «Справедливую Россию». «Кощунственно сравнивать апологета холокоста Гитлера и Ленина. Последний начал электрификацию нашей страны, дал возможность жителям получать знания, нес идеи равенства всех людей», — утверждал региональный парламентарий. Согласились ли с ним в прокуратуре, неизвестно.

Наталья Поклонская, вступая в негласную в дискуссию со многими украинскими политиками, попросту отправляла их к психиатру. После кампании против «Матильды» ее саму стали посылать туда же. «Вместо того, чтобы заниматься тем, чем действительно должен заниматься депутат, она выступает против фильма, который даже не посмотрела. Я думаю, что ей надо проходить какие-то медицинские освидетельствования», — говорил в конце июля Алексей Учитель, после того как парламентарий анонсировала сбор подписей против его произведения.

Поддержал его и писатель Владимир Войнович. В интернете собирать подписи под соответствующей петицией начали из-за заявления депутатов о мироточении бюста последнего российского императора. Под ней на данный момент подписались почти 8,6 тысячи человек.

Ускользающий гееборец

Константин Добрынин, предостерегший экс-прокурора Крыма от антиобщественной деятельности, и сам раньше строчил парламентские запросы. Будучи членом Совета Федерации, в 2014 году он попросил Следственный комитет проверить фотографии Виталия Милонова (тогда — депутата петербургского закса) на наличие признаков разжигания межнациональной розни. Поводом для обращения послужили кадры из Донбасса, на которых народный избранник красуется мало того с оружием в руках, так еще и в футболе с запрещенном лозунгом «Православие или смерть».

«Как бы примитивно, нелепо и потешно ни выглядели поползновения гражданина Милонова В.В. на обретение дешевой популярности, их пресечение является прямой обязанностью правоохранительных органов с момента, как только они вступают в противоречие с действующим законодательством. Как мне представляется, уважаемый Александр Иванович [Бастрыкин, глава СК], такой момент настал, причем далеко не вчера», — заявлял Добрынин.

Среди прочего, он просил правоохранительные органы проверить психическое здоровье парламентария и предлагал назначить петербургскому борцу за чистоту нравов опекуна в Заксобрании. По мнению Добрынина, это «привело бы к оздоровлению не только господина Милонова, но и российской политики в целом». СК, однако, преступлений в действиях парламентарий не усмотрел.

Спустя три года его попытались отправить на психиатрическую экспертизу уже в статусе депутата Госдумы. На этот раз — за неаккуратные высказывания в адрес бывших петербургских коллег на фоне споров о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ): «Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (депутаты закса Петербурга, выступившие против передачи Исаакия — прим. «Ленты.ру») варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям». Член парламента Северной столицы Алексей Ковалев счел эти слова достаточным основанием для привлечения депутата Госдумы к уголовной ответственности и назначения ему психолого-психиатрической экспертизы.

Виталий Милонов от обвинений открестился, но в инициативе Ковалева увидел своеобразные плюсы: «Благодаря этому я смогу еще более аккуратно выражаться... Хотя куда уж аккуратнее». Сомнения относительно вменяемости народного избранника высказал и кандидат в президенты России, мастер Великой Ложи России Андрей Богданов, после того как Милонов попросил генпрокурора проверить деятельность масонов в России.

У обывателей поводов для подобных размышлений хватает и без всяких лож. В копилке депутата — предложения запретить сайты знакомств и преподавание теории Дарвина, отпускать интимные товары только по рецепту и сажать за практику магических искусств, а также суд против певиц Мадонны и Леди Гаги из-за якобы пропаганды гомосексуализма.

И это лишь малая часть. Как и в случае с Поклонской, пользователи сети пытались сообща собрать подписи за проверку душевного состояния гееборца. На change.org была и петиция, которой россияне хотели избавиться сразу от двух парламентариев, ратующих за семейные ценности, — Виталия Милонова и сенатора Елены Мизулиной.

Проверкой на наличие психических заболеваний бывшего питерского парламентария не испугать. «Вменяемость депутата, как и любого ответственного управляющего, — это правильная вещь», — утверждал он.

В борьбу с рептилоидами

«В России не все депутаты федоровы и милоновы. Для нашей страны гораздо полезнее не поиски мнимых "предателей"» в среде интеллигенции, а выявление реальных идиотов в среде депутатов», — так рассуждал бывший коллега Милонова по петербургскому заксу Максим Резник, предлагая проверять вменяемость всех депутатов. Депутат Госдумы пяти созывов Евгений Федоров, в отличие от автора закона о гей-пропаганде, специализируется скорее на международной повестке, неизменно с конспирологическим уклоном.

В 2014 году он чуть было не попал под уголовную ответственность за клевету из-за заявления о том, что рок-музыкант Виктор Цой сотрудничал с ЦРУ и работал с голливудскими авторами песен. До уголовного дела не дошло, да так и не появилось ясности, действительно ли Федоров позволил себе утверждать о связях Цоя с американцами. Но и без того резонансных выступлений в резюме депутата (а в прошлом — сотрудника администрации президента и даже замминистра по атомной энергетике) предостаточно. Евгений Федоров, например, требовал проверить на экстремизм Twitter, указывая на то, что через микроблоги организовывалась не одна «цветная революция».

Достойным проверки опытный депутат счел и законность отделения Прибалтики от Советского Союза. «Если Генпрокуратура (…) установит, что решения органа РСФСР о независимости Прибалтики ничтожны и не существуют для нас в юридическом плане, выход Прибалтики станет для нас юридически незначим, и это открывает окно для решения правовых вопросов: можно будет через суд не признавать Прибалтику юридически, собрать референдум», — утверждал Федоров. Как и Наталья Поклонская, он не чурался искусства. По собственному признанию, именно он инициировал обыски в «Гоголь-центре».

Проверить парламентария по разным основаниям журналисты просили, в частности, после его заявление о том, что оппозиционер Алексей Навальный находится под полной протекцией Соединенных Штатов. Впрочем, это мелочи по сравнению с еще более ранним выступлением депутата, согласно которому в стране «действует обширная агентурная сеть иностранных разведывательных управлений, в чьем подчинении находится большая часть российских госслужащих и официальных лиц, внедренных во все эшелоны исполнительной и законодательной власти».

К геополитическим разборкам он привязал даже министерство культуры, обвинил его в бессилии перед разрушающим российскую культуру Западом. Тут не выдержал глава ведомства Владимир Мединский и потребовал думскую комиссию по этике проверить высказывания коллеги.

Сам Евгений Федоров попадал под инспекцию значительно реже, чем возглавляемое им Национально-освободительное движение (НОД). Проверить его просила, в частности, партия «Яблоко». Активисты тогда попытались сорвать церемонию награждения конкурса «Человек в истории», скандируя «Фашисты!» и обливая участников мероприятия зеленкой. От Федорова последовал предсказуемый ответ: «“Яблоко” — партия, обеспечивающая оккупационный режим США в России. С ними будет вестись борьба».

К ответственности борцов за «независимость от США» так и не привлекли. Из-за неоднозначных акций или нет, организация понесла понесла финансовые потери: в этом году Институт экономики и законодательства, который связывают с НОД и Федоровым, не получил президентского гранта.

Екатерина Кориненко

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Адвокат Учителя пригрозил Поклонской уголовной ответственностью за «Матильду»
Милонов посетовал на непривычность для москвичей своей манеры изъясняться
Сексолог оспорил заявление Мизулиной о бесплодии из-за порнозависимости
Другие материалы рубрики
Россия00:0215 августа

«Много говорят о неуважении больных»

Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
16:1616 августа

Сотрудник дорожной службы перекрыл дорогу в Видном ради свадьбы соседа  

17:5514 августа

Голодец заявила о рекордно высокой средней продолжительности жизни в России

16:2516 августа

Путин вручил главе Калининградской области «знаменитую зеленую папку»

Россия00:22 9 августа

«Окровавленная морда серого животного»

История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
15:5716 августа

Путин призвал ведомства отказаться от практики работы в стиле сталинского НКВД

17:3714 августа

Путин обсудил с Роухани ситуацию в Сирии

16:1316 августа

На Урале похитители неисправного автомобиля толкали его несколько километров

Россия00:05 7 июля

«Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы»

Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать
14:2016 августа

Жителям Подмосковья предложили жаловаться на несанкционированные свалки у дорог

16:5014 августа

Волгоградский педофил получил 24 года за изнасилование собственных детей

15:1116 августа

Автомобиль сбил полуторагодовалого мальчика с отцом в московском дворе  

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Сотрудник дорожной службы перекрыл дорогу в Видном ради свадьбы соседа
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
«Когда именем Христа будут творить беззаконие»
Православная молодежь о готовности умереть за веру и поддержке Сталина
Путин вручил главе Калининградской области «знаменитую зеленую папку»
Путин призвал ведомства отказаться от практики работы в стиле сталинского НКВД
На Урале похитители неисправного автомобиля толкали его несколько километров
Все материалы
Мир
Бомбанет?
Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Пенс рассказал о готовности США применить любые методы в отношении КНДР
Бывший Великий магистр Ку-клукс-клана поблагодарил Трампа за защиту памятников
Ультраправые случайно призвали немцев вернуть себе швейцарскую гору
За ночь «эскадроны смерти» Дутерте убили 32 наркоторговца
Американцам запретили вступать в группировку «Хизб-уль-Муджахиддин»
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
Бойцы ВСУ рассказали о боящихся появляться на передовой командирах
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
Главе «Южмаша» посоветовали говорить по спецсвязи после розыгрыша пранкеров
В Днепропетровске пьяный участник АТО избил четырех полицейских
Порошенко поручил расследовать возможную поставку ракетных двигателей в КНДР
Американцы подготовили военных разведчиков ВСУ для службы в Донбассе
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
ЦБ не представил доказательств законности ввода временной администрации в «Югру»
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
Автора письма о проблемах банков вызвали в ЦБ
Цены в России падали три недели подряд
«Дыра» в капитале «Югры» увеличилась в четыре раза
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
Корпорация МСП предоставила МИБ и ЕАБР гарантию на строительство ГЭС в Карелии
Ретейлер «Дикси» сократил прибыль и нарастил убытки в 2017 году
WSJ узнала о намерении Apple потягаться с производителем «Игры престолов»
«Газпром» в 2017 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12 процентов
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Путин призвал убедить Минск перевозить нефтепродукты по российским дорогам
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Битва за общак
Кому из воров в законе достанется наследство Деда Хасана
Авиация Тихоокеанского флота потренировалась летать в циклоне
Патрушев назвал главные цели международных террористов в России
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки на основании ложного доноса
Каспийскую флотилию подняли по тревоге на проверку боеготовности
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Motorola изобрела самовосстанавливающееся стекло для смартфонов
В США нашли огромные запасы лития
Популярная пищевая добавка названа регулятором генетической программы организма
Казахстан оказался родиной яблок
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
Нурмагомедов посетовал на поступающие просьбы об участии в разборках
Криштиану Роналду прокомментировал дисквалификацию на пять матчей
Кадыров нашел решение проблемы судей в российском футболе
«Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Православный канал покажет российский хоккей с мячом
Юные хоккеисты устроили массовую драку после матча
Все материалы
Культура
«Наркоманы и проститутки, где тут ваши амфетамины?»
Власти пытаются подчинить молодежь, срывая вечеринки и запрещая фестивали
Утратили Веру
Какими фильмами запомнится скончавшаяся 16 августа Вера Глаголева
«Америка, которую я полюбил»
5 важных старых книг: выбор Павла Басинского
Названа дата прощания с Верой Глаголевой
Путин выразил соболезнования семье Глаголевой
Баттл Оксимирона и Гнойного попал в тренды в Германии и вызвал недоумение немцев
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2017 года
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»
Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»
Кто претендует на престол Андрея Малахова
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
СМИ назвали сроки выхода программы Малахова на «России 1»
Познер ответил на предложение Шнурова сразиться в баттле
Хакер вскрыл машину для потерявшей ключи семьи
Американец отомстил школьному хулигану «невероятным» сексом с его матерью
Все материалы
Ценности
Ведь у меня есть старый «Бумер» — быстрый и шальной
Страсть к немецкому — это надолго
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Premiata отправила модель с синдромом Дауна в постапокалиптический мир
«Прокачанный» Nokia 3310 оценили в половину биткоина
Японцы создали «Rolls-Royce среди спиннеров»
BMW привезет на конкурс элегантности секретный родстер
Chloe предложила утепляться огромными мужскими рубашками
Все материалы
Путешествия
«Нет запрета на секс до брака и развод»
Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Туристов отказались пускать в зону отдыха английского аэропорта из-за одежды
Отель в Италии спровоцировал скандал из-за туалетного знака для геев
Приготовление омлета из 10 тысяч яиц в Бельгии сняли на видео
Туристы в Испании за 15 минут замучили дельфина до смерти ради селфи
Китайский самолет экстренно сел в Москве из-за членовредительства пассажира
Все материалы
Из жизни
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
Радужные перспективы
Брутальные мужчины примеряют женскую одежду — кому это выгодно?
В швейцарских супермаркетах появятся котлеты из червей
Американец на Honda уничтожил чужие Rolls-Royce и Bentley
Британский цирк начал искать замену Маринованной леди
Бездомные собаки на улицах Мумбаи поголубели
Все материалы
До сингулярности подбросишь?
Land Rover Discovery против двух крайностей: Audi Q7 и Mercedes G 350d
Невозможно короткие автомобили
Как бы выглядели машины, если бы у них была всего одна ось
Машины, которые оказались никому не нужны
На них потратили кучу времени и денег, но что-то пошло не так
Тест: кто сделал эту машину?
Чудовищный тест про машины без первичных признаков
Ford будет предлагать руль и педали в качестве опций
Toyota придумала прозрачные передние стойки
Самый дешевый Renault Kaptur обзавелся вариатором
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы