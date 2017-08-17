«Кощунственно сравнивать Гитлера и Ленина»

Схватка с «Матильдой» может обернуться для депутата Госдумы Натальи Поклонской уголовным делом. О возможных последствиях ее деятельности предупредил адвокат, еще несколько лет назад пытавшийся отправить на проверку к психиатрам не менее известного борца за нравственные ценности Виталия Милонова. Приходится ли народным избранникам платить за излишнюю активность и сомнительные инициативы — в материале «Ленты.ру».

Лишение депутатской неприкосновенности, а там и до уголовного дела недалеко — такие перспективы обрисовал Наталье Поклонской адвокат Константин Добрынин, который представляет интересы режиссера «Матильды» Алексея Учителя. Все это, по его словам, может произойти в том случае, если бывший прокурор Крыма не покончит со своим антиобщественным поведением.

В частности, уверен юрист, она сбила с толку госорганы, апеллируя к якобы экспертному заключению о еще не вышедшей в прокат «Матильде». Наталья Поклонская взялась за фильм, который считает оскорблением чувств верующих и надругательством над памятью Николая II, больше полугода назад. Парламентарий дважды обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемки.

В трейлере картины она разглядела признаки разжигания расовой и межнациональной розни. Скандальные разборки даже вдохновили директора крымского сафари-парка дополнить закрепившееся за Поклонской в крымскую весну прозвище Няш-Мяш: четверо новорожденных львят получили имена Царь, Режиссер, Матильда и Няша-Невменяша,

Справедливости ради депутат не только собрала подписи негодующих, но и отсмотрела все работы немецкого актера Ларса Айдингера, которому досталась роль императора. «То он в дерьме, то с символами тайного сатанинского общества, то с задушенными младенцами в пакете. То с голой задницей на стене висит, а то, извините, умудрился затолкнуть туда себе колбасу», — возмущалась Поклонская в интервью kp.ru.

Но для защитника Алексея Учителя последней каплей стала даже не подборка порноролей Айдингера, а обвинения Натальи Поклонской в адрес министерства культуры. Ведомство выдало картине прокатное удостоверение, в чем народная избранница увидела признаки экстремизма.

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Наталья Поклонская в бытность прокурором сыпала запросами на проверки и проводила их сама — по долгу службы. Под Уголовный кодекс России она подводила и слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, заявлявшего о создании подразделений для возвращения Крыма Киеву. В соседней стране, впрочем, от нее не отставали: Поклонскую обещали засудить по нескольким статьям.

Привлечь ее к ответственности пытались уже и соотечественники-россияне. Неистово отстаивая чувства православных, депутат не заметила, как оскорбила чувства коллег. В ноябре прошлого года она написала на своей странице в ЖЖ пост о Николае II как самом оболганном государственном деятеле в истории. При этом в число «извергов двадцатого столетия» Наталья Поклонская, наряду с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером, включила вождя революции Владимира Ленина.

Проверить ее слова на экстремизм потребовал депутат Орловского облсовета Руслан Перелыгин, представляющий — нет, не КПРФ — «Справедливую Россию». «Кощунственно сравнивать апологета холокоста Гитлера и Ленина. Последний начал электрификацию нашей страны, дал возможность жителям получать знания, нес идеи равенства всех людей», — утверждал региональный парламентарий. Согласились ли с ним в прокуратуре, неизвестно.

Наталья Поклонская, вступая в негласную в дискуссию со многими украинскими политиками, попросту отправляла их к психиатру. После кампании против «Матильды» ее саму стали посылать туда же. «Вместо того, чтобы заниматься тем, чем действительно должен заниматься депутат, она выступает против фильма, который даже не посмотрела. Я думаю, что ей надо проходить какие-то медицинские освидетельствования», — говорил в конце июля Алексей Учитель, после того как парламентарий анонсировала сбор подписей против его произведения.

Поддержал его и писатель Владимир Войнович. В интернете собирать подписи под соответствующей петицией начали из-за заявления депутатов о мироточении бюста последнего российского императора. Под ней на данный момент подписались почти 8,6 тысячи человек.

Ускользающий гееборец

Константин Добрынин, предостерегший экс-прокурора Крыма от антиобщественной деятельности, и сам раньше строчил парламентские запросы. Будучи членом Совета Федерации, в 2014 году он попросил Следственный комитет проверить фотографии Виталия Милонова (тогда — депутата петербургского закса) на наличие признаков разжигания межнациональной розни. Поводом для обращения послужили кадры из Донбасса, на которых народный избранник красуется мало того с оружием в руках, так еще и в футболе с запрещенном лозунгом «Православие или смерть».

«Как бы примитивно, нелепо и потешно ни выглядели поползновения гражданина Милонова В.В. на обретение дешевой популярности, их пресечение является прямой обязанностью правоохранительных органов с момента, как только они вступают в противоречие с действующим законодательством. Как мне представляется, уважаемый Александр Иванович [Бастрыкин, глава СК], такой момент настал, причем далеко не вчера», — заявлял Добрынин.

Среди прочего, он просил правоохранительные органы проверить психическое здоровье парламентария и предлагал назначить петербургскому борцу за чистоту нравов опекуна в Заксобрании. По мнению Добрынина, это «привело бы к оздоровлению не только господина Милонова, но и российской политики в целом». СК, однако, преступлений в действиях парламентарий не усмотрел.

Спустя три года его попытались отправить на психиатрическую экспертизу уже в статусе депутата Госдумы. На этот раз — за неаккуратные высказывания в адрес бывших петербургских коллег на фоне споров о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ): «Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (депутаты закса Петербурга, выступившие против передачи Исаакия — прим. «Ленты.ру») варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям». Член парламента Северной столицы Алексей Ковалев счел эти слова достаточным основанием для привлечения депутата Госдумы к уголовной ответственности и назначения ему психолого-психиатрической экспертизы.

Виталий Милонов Фото: Михаил Огнев / «Коммерсантъ»

Виталий Милонов от обвинений открестился, но в инициативе Ковалева увидел своеобразные плюсы: «Благодаря этому я смогу еще более аккуратно выражаться... Хотя куда уж аккуратнее». Сомнения относительно вменяемости народного избранника высказал и кандидат в президенты России, мастер Великой Ложи России Андрей Богданов, после того как Милонов попросил генпрокурора проверить деятельность масонов в России.

У обывателей поводов для подобных размышлений хватает и без всяких лож. В копилке депутата — предложения запретить сайты знакомств и преподавание теории Дарвина, отпускать интимные товары только по рецепту и сажать за практику магических искусств, а также суд против певиц Мадонны и Леди Гаги из-за якобы пропаганды гомосексуализма.

И это лишь малая часть. Как и в случае с Поклонской, пользователи сети пытались сообща собрать подписи за проверку душевного состояния гееборца. На change.org была и петиция, которой россияне хотели избавиться сразу от двух парламентариев, ратующих за семейные ценности, — Виталия Милонова и сенатора Елены Мизулиной.

Проверкой на наличие психических заболеваний бывшего питерского парламентария не испугать. «Вменяемость депутата, как и любого ответственного управляющего, — это правильная вещь», — утверждал он.

В борьбу с рептилоидами

«В России не все депутаты федоровы и милоновы. Для нашей страны гораздо полезнее не поиски мнимых "предателей"» в среде интеллигенции, а выявление реальных идиотов в среде депутатов», — так рассуждал бывший коллега Милонова по петербургскому заксу Максим Резник, предлагая проверять вменяемость всех депутатов. Депутат Госдумы пяти созывов Евгений Федоров, в отличие от автора закона о гей-пропаганде, специализируется скорее на международной повестке, неизменно с конспирологическим уклоном.

В 2014 году он чуть было не попал под уголовную ответственность за клевету из-за заявления о том, что рок-музыкант Виктор Цой сотрудничал с ЦРУ и работал с голливудскими авторами песен. До уголовного дела не дошло, да так и не появилось ясности, действительно ли Федоров позволил себе утверждать о связях Цоя с американцами. Но и без того резонансных выступлений в резюме депутата (а в прошлом — сотрудника администрации президента и даже замминистра по атомной энергетике) предостаточно. Евгений Федоров, например, требовал проверить на экстремизм Twitter, указывая на то, что через микроблоги организовывалась не одна «цветная революция».

Достойным проверки опытный депутат счел и законность отделения Прибалтики от Советского Союза. «Если Генпрокуратура (…) установит, что решения органа РСФСР о независимости Прибалтики ничтожны и не существуют для нас в юридическом плане, выход Прибалтики станет для нас юридически незначим, и это открывает окно для решения правовых вопросов: можно будет через суд не признавать Прибалтику юридически, собрать референдум», — утверждал Федоров. Как и Наталья Поклонская, он не чурался искусства. По собственному признанию, именно он инициировал обыски в «Гоголь-центре».

Активист Национально-освободительного движения Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Проверить парламентария по разным основаниям журналисты просили, в частности, после его заявление о том, что оппозиционер Алексей Навальный находится под полной протекцией Соединенных Штатов. Впрочем, это мелочи по сравнению с еще более ранним выступлением депутата, согласно которому в стране «действует обширная агентурная сеть иностранных разведывательных управлений, в чьем подчинении находится большая часть российских госслужащих и официальных лиц, внедренных во все эшелоны исполнительной и законодательной власти».

К геополитическим разборкам он привязал даже министерство культуры, обвинил его в бессилии перед разрушающим российскую культуру Западом. Тут не выдержал глава ведомства Владимир Мединский и потребовал думскую комиссию по этике проверить высказывания коллеги.

Сам Евгений Федоров попадал под инспекцию значительно реже, чем возглавляемое им Национально-освободительное движение (НОД). Проверить его просила, в частности, партия «Яблоко». Активисты тогда попытались сорвать церемонию награждения конкурса «Человек в истории», скандируя «Фашисты!» и обливая участников мероприятия зеленкой. От Федорова последовал предсказуемый ответ: «“Яблоко” — партия, обеспечивающая оккупационный режим США в России. С ними будет вестись борьба».

К ответственности борцов за «независимость от США» так и не привлекли. Из-за неоднозначных акций или нет, организация понесла понесла финансовые потери: в этом году Институт экономики и законодательства, который связывают с НОД и Федоровым, не получил президентского гранта.