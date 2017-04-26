Сексолог оспорил заявления Мизулиной о бесплодии из-за порнозависимости

Порнозависимость не оказывает никакого влияния на способность к зачатию, заявил в интервью Национальной службе новостей врач-сексолог Александр Полеев, комментируя приведенные сенатором Еленой Мизулиной данные о том, что 30 процентов страдающих этой болезнью детей в последствии становятся бесплодными.

Полеев признал, что порнозависимость — тяжелое расстройство, связанное с регулярной мастурбацией несколько раз в день. Однако к бесплодию оно не приводит, говорит врач.

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«Здесь опасность другая. Кто становится злостными порнофиликами? Чаще всего люди, которые не очень нравятся женщинам, с какими-то физическими недостатками. Они необщительны, застенчивы, поэтому и процент бесплодных среди них немножко больше», — подчеркнул Полеев. При этом он отметил, что бесплодие возникает в результате более сложных процессов.

26 апреля член Совета Федерации Елена Мизулина рассказала, что в настоящее время специалисты сравнивают зависимость от порнографии с наркотической, меняющей характер личности. По ее словам, каждый третий страдающий этим ребенок в будущем становится бесплодным.