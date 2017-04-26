Мизулина пригрозила порнозависимым детям бесплодием

Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что каждый третий порнозависимый ребенок в будущем становится бесплодным. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В ходе Форума безопасного интернета (ФБИ-2017) она рассказала, что в настоящее время специалисты сравнивают зависимость от порнографии с наркотической. Сенатор уточнила, что при просмотре подобных роликов у ребенка «меняется характер личности», а каждый третий страдает бесплодием. «Есть уже такие исследования», — сказала она.

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Кроме того, Мизулина упомянула детское порно, которое «подталкивает взрослого, чтобы он вступил в контакт с любым ребенком, который попадется под руку», а также отметила особую опасность мультфильмов для взрослых, которые законодательно приравнены к детской порнографии.

Она привела статистику Российского института стратегических исследований (РИСИ) 2015 года, согласно которой каждую секунду с одного из пяти крупнейших порноресурсов скачивается 75 гигабайт видео.

Днем ранее сообщалось, что Мизулина раскритиковала инициативу ввести налог на бездетность для обеспеченных людей, назвав ее бездумной и несправедливой. Подобное предложение внес 24 апреля на заседании думской комиссии по социальной политике и трудовым отношениям зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко.