Интерпол раскрыл международную сеть распространителей детского порно

В рамках расследования в отношении группировки, занимавшейся распространением детской порнографии, сотрудники Интерпола задержали 38 человек в государствах Южной и Центральной Америки, а также в Испании. Об этом сообщает BFMTV.

В ходе обысков, проведенных одновременно в 15 странах, следователи изъяли более 300 компьютеров, планшетов, мобильных устройств и жестких дисков, содержащих изображения обнаженных несовершеннолетних.

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Расследование было начато в 2016 году, когда стражам порядка удалось вычислить несколько групп пользователей различных мессенджеров, которые использовали их для обмена и продажи детского порно. Полицейским удалось вычислить как производителей, так и потребителей данной продукции.

31 марта сообщалось, что сотрудники испанских правоохранительных органов задержали 102 участников сети, у которых было изъято более 450 тысяч файлов с детской порнографией, в том числе содержащие сцены насилия над несовершеннолетними. Среди задержанных оказались студенты, пенсионеры, отцы семейств, а также высокопоставленные чиновники. Судя по попавшим в руки следователей материалам, самой младшей жертве было несколько месяцев, а самой старшей — не более 14 лет.