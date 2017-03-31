В Испании обезврежена группировка изготовителей детского порно

Испанская полиция отчиталась о завершении операции по пресечению деятельности сети изготовителей детской порнографии. Об этом сообщает EFE.

В результате оперативных мероприятий были задержаны 102 участника подпольной сети, изъято более 450 тысяч файлов с детской порнографией, в том числе содержащие сцены насилия над несовершеннолетними.

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Как уточняет Le Figaro, среди задержанных — студенты, пенсионеры, отцы семейств, а также высокопоставленные чиновники. Судя по попавшим в руки следователей материалам, самой младшей жертве было несколько месяцев, а самой старшей — не более 14 лет.

Как пояснили стражи порядка, фотографии и видео изготовлены в Испании, в государствах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Властям этих стран направлены соответствующие уведомления.

7 марта сообщалось, что индийские власти обезвредили банду педофилов, охотившихся на девочек-сирот. По данным правоохранителей, за несколько месяцев изнасиловали семерых девочек-сирот в возрасте от 12 до 16 лет. Им предлагали конфеты, заманивали в подсобные помещения расположенного рядом с приютом магазина, а потом заставляли смотреть видео сексуального содержания и издевались над ними.