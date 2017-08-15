Адвокат Учителя пригрозил Поклонской уголовной ответственностью за «Матильду»

Антиобщественное поведение депутата Госдумы Натальи Поклонской, связанное с фильмом «Матильда» Алексея Учителя, может привести парламентария к уголовной ответственности. Об этом заявил представляющий интересы режиссера адвокат Константин Добрынин, передает «Интерфакс» во вторник, 15 августа.

Добрынин отправил на имя Поклонской предостережение, в котором призвал отказаться от кампании против выхода «Матильды». В противном случае он пообещал применить к депутату «механизм уголовной репрессии, как крайнего метода правового регулирования, влекущий лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности».

В частности, адвокат обвинил парламентария во введении госорганов в заблуждение якобы экспертным заключением о фильме и возможном давлении на прокуратуру Симферополя для запрета трейлеров картины в кинотеатрах. Добрынин также раскритиковал публичные заявления Поклонской, увидевшей экстремизм в действиях чиновников Министерства культуры России, которые выдали «Матильде» прокатное удостоверение.

Еще не вышедший фильм Учителя посвящен отношениям цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Его премьера запланирована на 6 октября в Мариинском театре, а в широкий прокат лента выйдет 25 октября. Картина неоднократно подвергалась критике со стороны Поклонской, которая требовала проверить работу на предмет оскорбления чувств верующих, а также направила в МВД, Генпрокуратуру и Минкультуры 100 тысяч обращений от граждан, недовольных «Матильдой». Поклонская также представила заключение экспертов, якобы указывающее на оскорбление картиной религиозных чувств.