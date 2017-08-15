Прокуратура Крыма сняла запрет на показ трейлеров «Матильды»

Прокуратура Республики Крым признала недействительным предостережение местным кинотеатрам о недопустимости демонстрации трейлеров фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом объявил прокурор Олег Камшилов, сообщает ТАСС во вторник, 15 августа.

Камшилов добавил, что служебная проверка еще не завершена. Ведомство будет решать вопрос о наказании подчиненных, допустивших нарушения. «Раньше окончания проверки я не буду больше ничего комментировать», — подчеркнул прокурор.

О том, что кинотеатры Крыма получили письма от представителей правоохранительных органов, стало известно 8 августа. В документах отмечалось, что на показ трейлеров в прокуратуру пожаловалась депутат Госдумы Наталья Поклонская. По версии парламентария, видеоролики и сама картина оскорбляют чувства верующих.

Еще не вышедшая «Матильда» Учителя посвящена отношениям цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Лента появится на экранах российских кинотеатров 25 октября.