«Матильде» выдали прокатное удостоверение

Картина «Матильда» режиссера Алексея Учителя получила прокатное удостоверение. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня министерство культуры в законном порядке выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя "Матильда"», — рассказал глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов.

«Матильда» получила возрастное ограничение и выйдет с пометкой «16+».

Ранее в четверг Учитель заявил, что собирается участвовать в гонке за американскую кинопремию «Оскар». По его словам, фильм уже вышел в ограниченный прокат для соблюдения формальных требований награды. Предварительные показы уже прошли в Москве и Петербурге.

Лента, которая рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, выйдет на экраны в октябре.