Учитель понадеялся выпустить «Матильду» в Чечне

Режиссер Алексей Учитель выразил удовлетворение выдачей прокатного удостоверения его фильму «Матильда», а также ответил на критику этого решения со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

«Мы получили прокатное удостоверение на территории всей России без ограничений. И если какие-либо регионы не руководствуются законом РФ, я даже не знаю, как это комментировать», — заявил кинематографист.

Он понадеялся, что «разум возобладает и никаких запретов не последует». «Мы со своей стороны готовы показать фильм главе Чечни Рамзану Кадырову и первому заместителю председателя правительства Дагестана Анатолию Карибову», — добавил Учитель.

Ранее Кадыров раскритиковал решение Минкульта выдать «Матильде» прокатное удостоверение. По его мнению, фильм проповедует неправильные духовные и патриотические ценности. В ответ на это Учитель предложил политику посмотреть картину.

Кампанию по недопуску в прокат фильма о романе императора России Николая II и балерины Матильды Кшесинской развернула депутат Госдумы Наталья Поклонская. Ее сторонники убеждены, что картина, еще не демонстрировавшаяся широкой публике, порочит образ царя, причисленного Русской православной церковью к лику мучеников.

Минкульт выдал прокатное удостоверение «Матильде» 10 августа. Лента выйдет на экраны 26 октября. Главные роли в ней сыграли Ларс Айдингер, Михалина Ольшанска, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, Сергей Гармаш и Данила Козловский.