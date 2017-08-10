Кадыров обвинил Минкульт в поощрении безнравственности

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Министерства культуры России выдать прокатное удостоверение фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Своими рассуждениями он поделился в Instagram в четверг, 10 августа.

«Это было ожидаемо и мало кого удивило. Министерство не могло отказаться от своего детища. Ведь съемки картины финансированы из бюджета. Не пойдет же Минкультуры против себя», — написал Кадыров.

«Представьте себе, какими духовными, моральными, этическими, патриотическими ценностями наполнена картина, если в зал не допускаются лица до 16 лет. У нас с чьей-то подачи стало модным поощрять в искусстве безнравственность», — добавил он.

В этой связи Кадыров вспомнил арт-группу «Война» и их граффити на Литейном мосту, за которое художники получили приз «Инновация». «Чтобы получить премию, достаточно нарисовать граффити, подражая западному веянию», — посетовал глава Чечни.

Минкульт выдал прокатное удостоверение «Матильде» ранее в четверг. Лента выйдет на экраны в октябре.

8 августа Кадыров обратился к главе Минкульта Владимиру Мединскому с просьбой исключить Чечню из прокатного удостоверения «Матильды». В ведомстве заявили, что не могут запретить фильм в отдельных регионах и предоставляют это право властям республик.