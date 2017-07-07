Чехия отказалась выдать России лидера арт-группы «Война»

Видео: Voina / YouTube

Министр юстиции Чехии Роберт Пеликан пообещал лидеру арт-группы «Война» Олегу Воротникову не выдавать его России. Видеозапись разговора опубликована на YouTube-канале коллектива в пятницу, 7 июля.

«Ну и почему я должен выслать вас назад? Нет!» — говорит Пеликан. Воротников на это замечает, что это будет выбор министра.

«Да, это будет мой выбор. И я в нем уверен. Не волнуйтесь. Как я сказал, я уверен, что не выдам, и это было ясно, что я не отпущу вас в Россию», — отмечает глава чешского Минюста.

В мае сообщалось, что пражская городская прокуратура выдала ордер на арест Воротникова. Это связано с невыполнением художником требований суда, который ранее не стал заключать его под стражу на время рассмотрении его дела о выдаче в Россию.

Акционист с 2013 года находится в международном розыске. В России в отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Хулиганство», «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Обвинения были предъявлены Воротникову после его участия в «Марше несогласных» 31 марта 2011 года. По версии следствия, лидер «Войны» срывал шапки с полицейских и ударил одного из них.