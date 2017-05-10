Прокуратура Чехии выдала ордер на арест лидера арт-группы «Война»

Пражская городская прокуратура выдала ордер на арест лидера российской арт-группы «Война» Олега Воротникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу ведомства Штепанку Зенклову в среду, 10 мая.

Отмечается, что Воротников не выполняет требований суда, который ранее не стал заключать его под стражу на время рассмотрении его дела о выдаче в Россию. «Прокурор выдал ордер на его арест в связи с тем, что он трижды не являлся на допрос. Кроме того, Олега Воротникова невозможно застать по адресу, который он сообщил судебным органам», — отметила Зенклова.

Полиция Чехии объявила акциониста в розыск. Его местонахождение неизвестно.

В ноябре 2016-го сообщалось, что Прага получила запрос Москвы о выдаче Воротникова. В России в отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Хулиганство», «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти» — по версии следствия, лидер «Войны» срывал шапки с полицейских и ударил одного из них на акции «Марш несогласных» 31 марта 2011 года.

Воротников был задержан чешской полицией 20 сентября при проверке документов. Он обратился за предоставлением политического убежища в республике и был выпущен на свободу. Суд Праги взял с него письменное обещание не покидать страну.

Арт-группа «Война», действующая в области концептуального протестного уличного искусства, была образована в 2007 году.