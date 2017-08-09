Учитель пригласил Кадырова посмотреть «Матильду»

Режиссер Алексей Учитель пригласил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова посмотреть «Матильду». Об этом кинематографист рассказал «Коммерсанту» в среду, 9 августа.

Режиссер выразил надежду, что Кадыров составит собственное мнение о картине и примет решение относительно проката в регионе. Обращение главы Чечни к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой запретить «Матильду» в республике Учитель назвал казусом.

«Запретить фильм никто не может, он не нарушает ни одного российского закона», — заметил кинематографист.

О письме Кадырова на имя Мединского стало известно во вторник. В нем глава Чечни подчеркнул, что «десятки тысяч людей (...) расценивают [фильм] как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России».

В Минкульте отреагировали на обращение, отметив, что просьбу Чечни учтут.