Муфтий Москвы предложил противникам Учителя снять фильм о Николае II «еще краше»

Глава Духовного собрания мусульман России и муфтий Москвы Альбир Крганов призвал противников фильма «Матильда» Алексея Учителя снять картину о Николае II «еще краше, чтобы мир увидел и ахнул». Его слова в среду, 9 августа, передает «Интерфакс».

«Наверное, стоило бы режиссерам, которые умеют создавать правильные фильмы, сделать по-настоящему интересную картину про жизнь, в том числе нравственную, императора Николая», — сказал он.

Крганов также отреагировал на просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова запретить ленту в республике.

«Инициатива правильная, поскольку сегодня очень много споров по этому кинофильму — кто-то поддерживает, кто-то, наоборот, считает, что это покушение на авторитет государя-императора. В общем, в стране сложилось неоднозначное отношение к этой картине», — подчеркнул муфтий.

Призыв Кадырова также прокомментировали в Министерстве культуры России. «Письмо получили, приняли к сведению, это право Чечни. Учтем их просьбу», — отметили в пресс-службе ведомства.

«Матильда» посвящена отношениям цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Его премьера запланирована на 6 октября в Мариинском театре, а в широкий прокат лента выйдет 25 октября.