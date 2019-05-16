Соловьев назвал бесами противников храма в Екатеринбурге

Ведущий программы «Полный контакт» Владимир Соловьев назвал бесами противников строительства православного храма в сквере в Екатеринбурге. Запись эфира от утра 16 мая опубликована на сайте радиостанции «Вести FM».

«Они — абсолютные бесы! Конечно, это бесы. Они обижаются на это и кричат. Таких одержимых довольно много», — подчеркнул он, размышляя об участниках протестных акций. «Мне очень интересно знать, что они уже с криком "Мы не бесы!" в балаклавах — можешь себе представить, да?» — обратился Соловьев к своей соведущей.

По его словам, ранее на место, где планируется построить храм, «20 тысяч человек пришли на крестный ход». «Это тебе не вчерашние жалкие две тысячи бесов», — считает он.

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Ведущий назвал протест хорошо спланированным. «Им пиццу подвозят, им дают инструктаж. Молодой пацан инструктирует энное количество человек, что и как делать», — уверяет Соловьев. Соведущая Анна Шафран согласилась с его доводами.

13 мая Соловьев раскритиковал украинского политолога Всеволода Непогодина и выгнал его из студии политического ток-шоу «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Стихийный митинг жителей Екатеринбурга против строительства храма на месте сквера в центре города начался 13 мая. Горожане потребовали от властей отказаться от стройки в пользу сохранения сквера. По разным оценкам, протестующих было от нескольких сотен до двух тысяч.

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По данным на 16 мая, полиция арестовала 21 участника акции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает оправданным силовой сценарий в отношении участников акции протеста при провокациях.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны учитывать мнение местных жителей. Глава государства предложил провести опрос среди жителей района, результаты которого продемонстрировали бы мнение большинства.

Собор Святой Великомученицы Екатерины планируется возвести к 2023 году, к празднованию 300-летию Екатеринбурга. Из-за возмущения местных жителей работы неоднократно переносились.

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