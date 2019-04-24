Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей

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Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей. Об этом он высказался в программе «Кто против?».

Политолог Андрей Мишин предложил выдвинуть Соловьева на пост премьер-министра Украины. На это телеведущий пошутил, что Киев «не потянет» его премьерство в финансовом плане.

«Нет шансов. Бюджета Украины не хватит. Вы не видели, какая у меня зарплата? Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 миллионов. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 миллионов за эфир, за час!» — в шутку сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что многие поверят в эту информацию: «А знаете, что смешно? Что ведь поверят и будут цитировать». По словам Соловьева, первым эту информацию распространил некий украинский блогер. После этого данные о 67 миллионах появились в статье издания «Собеседник».

Прямо о том, сколько он зарабатывает в месяц на телеканале, Соловьев не сказал. Выпуск передачи, в которой Соловьев комментирует эту информацию, вышел в эфир 23 апреля. Материал «Собеседника» был опубликован еще 12 февраля.

Соловьев не раз заявлял , что он богатый человек, за что не испытывает чувства вины. Ведущий владеет виллой на берегу итальянского озера Комо. По его словам, наличие у него зарубежной недвижимости никак не говорит об отсутствии патриотизма.

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