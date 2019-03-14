Соловьев поставил себя в один ряд с Гоголем и Достоевским

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев вновь высказался по поводу собственной виллы на берегу итальянского озера Комо. В эфире программы «Полный контакт» на «Вести ФМ» он отказался считать себя псевдопатриотом, заявив, что в таком случае в отсутствии патриотизма также следовало бы упрекнуть Гоголя, Достоевского и Тургенева, которые время от времени жили за границей.

Ведущий резко отреагировал на замечания одного из слушателей из Дагестана, который в сообщении назвал его «псевдопатриотом, проводящим отдых на вилле в Италии».

«Ну, в таком случае Николай Васильевич Гоголь не был патриотом, Тургенев не был патриотом, Федор Михайлович Достоевский. Для тебя, человек из Дагестана, приславший это сообщение, объясню: патриотизм — это не подписка о невыезде. А ты почему, гаденыш, ездишь отдыхать за границу? Почему платить деньги за гостиницу можно, а сэкономить, посчитав, сколько у тебя членов семьи и сколько лет они ездят, нельзя?» — обратился он к анонимному слушателю.

Соловьев не первый раз использует формулировку «патриотизм — это не подписка о невыезде», комментируя информацию о дорогостоящей недвижимости в Италии. Ранее ту же формулировку он употребил в интервью в программе «Судьба человека». По его словам, он приобрел виллу именно у озера Комо, потому что недвижимость там стоила меньше, чем в подмосковной Рублевке.

Телеведущий не отрицает, что является богатым человеком, и не стыдится своего положения, поскольку заработал деньги сам еще «с советских времен». «Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу "Россия"», — комментировал Соловьев расследование оппозиционера Алексея Навального о его собственности.

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