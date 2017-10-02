Соловьев объяснил связь между патриотизмом и собственной виллой в Италии

Видео: Россия 1 / YouTube

Телеведущий Владимир Соловьев стал героем первого выпуска проекта «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», в котором прокомментировал расследование Алексея Навального, посвященное его недвижимости.

Соловьев в очередной раз признал, что он богатый человек. Он сказал, что ему за это не стыдно, поскольку не грабил, а зарабатывал деньги сам еще «с советских времен». По его словам, он ни от кого не скрывал свои доходы, но и не бахвалился, и вообще «всегда очень четко соблюдал эту грань».

Телеведущий объяснил, что купил виллу именно у озера Комо, потому что недвижимость там стоила меньше, чем в подмосковной Рублевке. Соловьев рассказал, что он искал место, куда бы мог вывозить свою большую семью без огромных потерь для бюджета.

Соловьев заявил, что не видит связи между патриотизмом и владением недвижимостью за рубежом. «Патриотизм — это не подписка о невыезде», — пояснил ведущий. Он считает, что пошло гордиться патриотизмом, поскольку это естественное состояние.

Ведущий считает, что расследование «выглядело как личная месть», поскольку в нем были названы адреса его имений. Соловьев назвал их обнародование нарушением закона о личных данных.