Соловьев разозлился на Урганта за «соловьиный помет» и распек его в своем шоу

Телеведущий Владимир Соловьев в собственном ток-шоу на канале «Россия 1» во время обсуждения «прорыва Михаила Саакашвили» через границу Украины неожиданно вспомнил об Иване Урганте.

Кто-то из гостей студии упомянул, что бывшего главу Одесской области внесли в базу сайта «Миротворец». «А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце", — вдруг спросил он и, не дождавшись ответа, продолжил. — Вот его отец точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ сделать так, чтоб не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня».

По словам ведущего, после шутку Урганта начали «цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге», а «все украинские сайты» начали «с радостью» печатать, какой Ургант молодец.

«Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке со своим папой и со многими достойными людьми», — заключил Соловьев под аплодисменты публики.

Ранее Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале, намазал на лицо маску из соловьиного помета, после чего пошутил, что нашел «хорошее название для шоу на канале "Россия"».