Телеведущий Соловьев потребовал извинений от «двух процентов дерьма»

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал «Ридусу» петицию с требованием уволить его за резкие высказывания об участниках акции протеста на Тверской 12 июня. Теле- и радиоведущий называл их «двумя процентами дерьма».

В новом интервью Соловьев заявил, что не намерен отказываться от своих слов, хотя и признал, что его мнение было резким. «Теперь спрашивают, как я посмел. Да, посмел! Я готов повторить все, что сказал. Как еще назвать людей, которые наплевали на 260 тысяч москвичей и пошли гадить им праздник?» — отметил он.

С его точки зрения, «участники акции должны извиниться перед москвичами». «Подчеркиваю: речь идет именно о тех, кто пришел на Тверскую. Почему они не пошли на проспект Сахарова?» — спросил журналист.

Что касается петиции, в комментарии Национальной службе новостей (НСН) он сказал: «Пусть подписывают, у нас свободная страна. (...) Правда, я не помню, чтобы у нас в законодательстве была предусмотрена такая норма, как увольнение по петиции».

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13 июня Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» обвинил участников несанкционированной акции на Тверской в том, что они испортили людям праздник — День России. Журналист, выступая в программе «Полный контакт», ведущим которой он является, назвал этих протестующих мерзкими подонками и мажористыми придурками. Затем он предложил допустить, что оппозиционер Алексей Навальный собрал пять тысяч человек, а на Тверской всего было 260 тысяч. «То есть вечные два процента дерьма. И вот эти два процента дерьма считают, что они здесь власть?!» — продолжил Соловьев.

После выступления ведущего на change.org появились петиции. Одна из них — с призывом уволить его с радиостанции «Вести FM» и телеканала «Россия 1». «Владимир Рудольфович Соловьев должен понести ответственность за публичное оскорбление и унижение чести и достоинства людей, выражающих свою гражданскую позицию», — говорится в обращении, которое поддержали более 12 тысяч человек. Вторая петиция — с требованием возбудить уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Под ней подписались свыше 25 тысяч человек.

