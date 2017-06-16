Навальному сократили срок ареста

Мосгорсуд сократил с 30 до 25 суток срок административного ареста оппозиционера Алексея Навального, назначенного ему за организацию несогласованной с властями акции на Тверской улице 12 июня. Об этом сообщает ТАСС.

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Рассматривавшая жалобу политика судья Анна Селиверстова отметила, что оснований для отмены наказания не имеется, но претензия к сроку заслуживает внимания. По ее мнению, столичный Симоновский суд, который вынес решение об аресте, не учел наличие у Навального двух детей, передает «Медиазона». Помимо этого, оппозиционер в связи с травмой глаза испытывает проблемы со здоровьем.

Изначально запланированный на 12 июня митинг оппозиции должен был пройти в согласованном с властями месте — на проспекте Сахарова (в итоге там состоялась санкционированная акция, на которую, по информации полиции, пришли 1,8 тысячи человек). Однако в ночь на 12 июня Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую, часть которой была перекрыта и сделана пешеходной для проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России. Сам политик не участвовал в демонстрациях, поскольку был задержан на выходе из своего дома. В тот же день ему было назначено 30 суток административного ареста.