Владимир Соловьев оказался богачом из девяностых

Телеведущий Владимир Соловьев посоветовал не делать сенсации из его финансового благополучия, поскольку он не скрывает свое богатство. Об этом он рассказал изданию The Insider.

Подобным образом Соловьев отреагировал на ролик Фонда борьбы с коррупцией, который заснял недвижимость телеведущего с квадрокоптера.

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«Я богатый человек, об этом кто-то не знал? Не очень понимаю, в чем претензии ко мне, в том, что я этого не скрываю? Я занимался бизнесом в девяностые и являюсь богатым человеком», — отметил Соловьев.

Он также напомнил, что не является ни чиновником, ни госслужащим.

В сентябре Иван Ургант в эфире своей программы пошутил о шоу Соловьева, предложив новое название «Соловьиный помет». В ответ Соловьев в эфире «Воскресного вечера» резко отреагировал на этот подкол. Позднее он рассказал, что ему наплевать на шутки коллеги с другого канала.