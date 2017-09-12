Покидались пометом: Ургант рассорился с Соловьевым

Между ведущими Иваном Ургантом и Владимиром Соловьевым внезапно вспыхнул нешуточный конфликт, который начался с невинного подкола. Ведущий «Воскресного вечера» не смог смириться с тем, что на его программу намекнули на Первом, да еще и проиллюстрировали соловьиным пометом. «Лента.ру» разбиралась, что не поделили два популярных телевизионных шоумена.

Ургант обмазался соловьиным пометом и упомянул программу на «России 1»

В одном из первых выпусков нового сезона «Вечерний Ургант» к ведущему заглянула модель Ирена Понарошку и принесла в студию подарок — крем для лица. Ургант поспешил нанести белое вещество на лицо, отметил, что оно приятно пахнет и рискнул поинтересоваться, что же такое он размазал по коже.

«Это соловьиный помет», — спокойно сказала Понарошку.

Ведущий немного опешил и в своей манере решил отшутиться, упомянув, что фраза хорошо подходит в качестве названия шоу на канале «Россия».

Несмотря на то что он никак не упомянул ни «Воскресный вечер», ни Соловьева, публика оценила намек и зааплодировала.

Соловьев не смог стерпеть шутки в свой адрес

Судя по всему, Владимир Соловьев заметил, что подкол пришелся по душе не только зрителям «Вечернего Урганта», но и пользователям сети. Фрагмент с ведущим, распекавшим некое шоу на «России», опубликовали многие известные блогеры в Twitter.

Шутка многим явно понравилась, поскольку все хором хвалили Урганта за импровизацию.

Ответ Соловьева последовал спустя несколько дней в его шоу. В «Воскресном вечере» экспрессивные политики и эксперты обсуждали попадание бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в базу данных «Миротворца».

Сквозь крики гостей Соловьев внезапно решил спросить, а нет ли в «Миротворце» Ивана Урганта. Все вокруг затихли, а ведущий продолжил: «Вот его отец точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ сделать так, чтоб не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня».

Иван Ургант Фото: Максим Ли / РИА Новости

Соловьиный помет так и не упомянули, а Соловьев, видимо, решил свести назревающий конфликт к украинской теме и зачем-то упрекнул ведущего Первого в том, что тот не находится под прицелом неизвестных составителей, которые кропотливо собирают и публикуют данные тех, кто побывал в Крыму или нелестно отозвался об украинских властях.

Ургант готовит ответ на выпады Соловьева

Кажется, Ургант решил подготовить еще несколько шуток в ответ на язвительный ответ Соловьева. По крайне мере, так утверждает источник на Первом канале, который предупредил, что «ответный удар» последует буквально завтра.

О каких-то конкретных планах неизвестный решил не распространяться, но, вероятно, публике стоит следить за новыми выпусками «Вечернего Урганта».

Конфликт развивается не только на экране

Судя по всему, не совсем так. В Twitter-аккаунте Гриши Урганта — альтер эго Ивана — появился твит со скриншотом, в котором видно, что Соловьев добавил своего новоиспеченного врага в черный список.

Происходящее Урганта насмешило: он снабдил публикацию пятью плачущими от смеха смайликами и объявил, что у него горе.

Гриша Ургант — альтер эго ведущего, которое тот использует для своей музыкальной карьеры. Урганта-музыканта можно легко узнать по усам, темным очкам и напускному безразличию. Иван любит публично открещиваться от любых связей с «самозванцем» Гришей, но делает это, скорее, для налета абсурдности.

Журналисты явно не сошлись в чувстве юмора

В действительности подобные шутки Ургант выдает довольно часто. «Вечерний Ургант», по сути, является аналогом многочисленных американских вечерних шоу, в которых ведущие позволяют себе распекать знаменитостей.

Владимир Соловьев Фото: Артем Коротаев / РИА Новости

Обычно гости шоу позволяют Урганту подколоть себя и готовы говорить не только дежурные фразы о своей карьере и жизни, но и посмеяться и пошутить.

Программа Владимира Соловьева, напротив, отличается серьезностью и агрессивностью: приглашенные в студию на повышенных тонах чаще всего обсуждают новости, пришедшие с Украины, Европы или США. Эксперты и политики не позволяют себе отпускать шутки и чаще используют возможность язвительно унизить оппонента.

Вероятно, юмор Урганта действительно задел Соловьева, и оба ведущих предстали в собственных шоу в рамках обозначенных форматов.