Соловьев забанил альтер эго Урганта

Гриша Ургант — альтер эго ведущего Первого канала Ивана Урганта — опубликовал в Twitter скриншот, на котором продемонстрировал, что тележурналист Владимир Соловьев добавил его в черный список.

«Друзья, у меня горе», — написал он, добавив пять смеющихся до слез смайликов.

На скрине не видно, какой именно аккаунт ведущий «России 1» решил забанить. В официальном профиле Ивана Урганта сообщений о блокировке нет.

Ранее источник на Первом канале сообщил, что Ургант готовит ответ Соловьеву, который крайне негативно отреагировал на шутку о его шоу «Воскресный вечер». «Я знаю отличный способ сделать так, чтоб не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня», — заявил ведущий.

Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале, намазал на лицо маску из соловьиного помета, после чего пошутил, что нашел «хорошее название для шоу на канале "Россия"».

Гриша Ургант — творческий образ Ивана Урганта, под которым он выпускает музыкальные альбомы и выступает с гитарой. От Ивана его отличает наличие усов и темные очки.