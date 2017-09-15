Киселева и Познера попытались втянуть в скандал Урганта с Соловьевым

Журналисты РИА Новости спросили ведущего «России 1» Дмитрия Киселева (также является гендиректором «России сегодня», куда входит агентство), что он думает о высказывании Владимира Познера, который в 2015 году в интервью OnlineTV.ru заявил, что никогда не пожал бы руку ни Киселеву, ни Владимиру Соловьеву. Киселев заметил, что не хочет подхлестывать войну между телеканалами.

Узнав, что интервью Познера было записано несколько лет, журналисты дозвонились Киселеву вновь.

«Что это меняет? Это видео получило второе дыхание, в соцсетях оно в нынешнем контексте шуток [телеведущего] Ивана Урганта про телеканал "Россия" и приобрело новую жизнь, им стали активно делиться пользователи, они его актуализировали, поэтому оно потребовало комментария», — объяснил телеведущий.

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Киселев отметил, что и сам увидел ролик только сейчас, поскольку «не очень следит за творчеством Познера». «А что, Познер с тех пор изменился?» — спросил медиаменеджер.

Ранее Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант», тестируя маску для лица из соловьиного помета, пошутил, что так могла бы называться программа на канале «Россия». На шутку резко отреагировал Соловьев. В своем ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» он назвал фразу Урганта «гаденькой» и вспомнил об отце ведущего, чье имя фигурирует в базе украинского сайта «Миротворец».

«Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке со своим папой и со многими достойными людьми», — заключил Соловьев под аплодисменты публики.

Позже он квалифицировал шутку Урганта как объявление войны между Первым каналом и «Россией 1». Соловьев полагает, что реплика не была просто «шуточкой Вани», а являлась «репризой» руководства Первого канала.