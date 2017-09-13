Соловьев наплевал на шутки Урганта

Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что ему наплевать, будет ли сотрудник Первого канала Иван Ургант реагировать на его выпады в эфире программы «Воскресный вечер». Об этом он рассказал РИА Новости.

«Мне вообще наплевать. Это его дело, и даже не его, а руководства канала. Я никогда не поверю, учитывая корпоративные правила, что даже если это была легкая шутка Урганта, она не дошла до Константина Львовича [Эрнста] и что ее не удалили из эфира на Москву. Кстати, моего ответа в эфире на Москву не было», — заявил Соловьев.

Фрагмент, в котором он называет гаденькой шутку Урганта о программе на «России 1», ведущий выложил в своем Twitter. Кроме того, Соловьев добавил, что подобными колкостями Ургант оскорбляет целый канал.

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Накануне, 12 сентября, Гриша Ургант — альтер эго ведущего Первого канала Ивана Урганта — опубликовал в Twitter скриншот, на котором продемонстрировал, что Соловьев добавил его в черный список.

8 сентября Иван Ургант во время эфира с моделью Иреной Понарошку нанес на лицо белую маску. Как только он узнал, что это соловьиный помет, он предположил, что это могло быть «хорошим названием для шоу на канале "Россия"».

Соловьев в эфире «Воскресного вечера» резко отреагировал на этот подкол. «Я знаю отличный способ сделать так, чтоб не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня», — заявил ведущий.

По данным источника на Первом канале, Ургант готовит ответ Соловьеву.