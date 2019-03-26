Владимир Соловьев снова прогнал гостей со своего ток-шоу

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы «Кто против?» двух участников ток-шоу. Запись эфира опубликована на YouTube-канале передачи.

Во время эмоционального диалога Грэг Вайнер и Араик Степанян устроили перепалку, обливали друг друга водой, матерились, и под конец попытались сойтись в рукопашной. Соловьев успел встать между ними, успокоил и велел обоим покинуть студию. Также он дал указание охране сделать так, чтобы оппоненты «рядом друг с другом не оказались».

Ранее 26 марта сообщалось, что латвийского журналиста Андриса Лиелайса выгнали из студии программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» за переход на личности. Перед тем как покинуть шоу, он выкинул нацистское приветствие, утверждает коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян.

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