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Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся

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Латвийского журналиста Андриса Лиелайса выгнали из студии программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» за переход на личности. Перед тем как покинуть шоу, он выкинул нацистское приветствие, утверждает в Twitter коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян. Ракурс съемки, однако, не позволяет доподлинно установить, действительно ли журналист зигует. Запись эфира доступна на YouTube.

Соловьев попросил Лиелайса удалиться после того, как тот назвал оппонента, депутата Европарламента Андрея Мамыкина, дураком, а затем оскорбил на латышском языке. Незадолго до этого Мамыкин попрекнул журналиста наличием российского паспорта. Лиелайс просил оставить эту тему, поскольку в России живет его семья.

На протяжении передачи Соловьев вступал с гостем в пикировки. В частности, они громко спорили о желании стран Прибалтики добиться компенсации от России за «советскую оккупацию». В результате перепалки Соловьев объявил, что Латвия борется со свободой слова, отказываясь транслировать российские телеканалы. «Ваша страна запретила трансляцию наших программ за то, что я сказал все, что думаю о бандеровцах. Вы защищаете гонителей евреев, убийц евреев. Вы поднимаете их на щит и реабилитируете», — горячился ведущий.

Лиелайс пытался оспорить его слова, но ему не удалось. Он попросил не давить на него. После перехода на личности Соловьев попросил его удалиться, тот дошел до выхода, однако вернулся и сделал жест правой рукой, напомнивший фашистское приветствие.

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