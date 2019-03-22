Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью

Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью. Инцидент произошел во время его выступления в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», его запись доступна на YouTube.

Куликов рассказал, что на вопрос журналиста «А вы бывали за рубежом?» Леонов ответил положительно, назвав несколько стран. После этого, как сказал Куликов, журналист спросил, ездил ли он в Европу как турист, на что Леонов ответил: «Нет, в пехоте».

Политолог заявил, что процитировал интервью актера Евгения Леонова западному журналисту. На самом деле это были реплики из советской комедии «Тридцать три», в которой Леонов играет персонажа Ивана Травкина.

Ведущий программы Владимир Соловьев поверил в рассказ Куликова. «Это правда», — согласился он с политологом. «Это объективный факт, это зафиксировано в этом интервью для западных средств массовой информации», — добавил Куликов.

22 марта в интервью журналистам радиостанции «Говорит Москва» политолог Куликов заявил, что после эфира он понял, что перепутал интервью с персонажем Евгения Леонова Иваном Травкиным.

«Это из фильма. Я оговорился. Я потом уже вспомнил за рамками эфира. Но значения это не меняет. Актер Леонов это зафиксировал в роли, этот культурный архетип. Принципиально значение не меняется, а насчет факта — это оговорка», — сказал он.

Согласно биографии артиста на сайте театра Ленком, Евгений Леонов не служил в армии и не был на фронте. Указано, что в начале Великой Отечественной он окончил только седьмой класс, а во время войны работал учеником токаря на авиационном заводе, где трудился его отец.

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