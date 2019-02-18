Российский телеведущий вспомнил о встрече с выдуманным китайским министром

Российский телеведущий Андрей Караулов процитировал на своей странице в Facebook фейковую новость о китайском министре Джиане Минге. Он вспомнил, что лично встречался с ним и подарил ему свою книгу «Русский ад».

Заметка, где сообщалось, что Минг якобы отказался пожимать руку главе «Роснано» Анатолию Чубайсу, была опубликована на пародийном сайте ИА «Панорама». Китайский госслужащий и эта история были полностью выдуманы сотрудниками портала.

Караулов скопировал поддельную новость и намекнул, что такое мнение могло сформироваться у Минга благодаря его книге «Русский ад». «Зато я помню, как дарил книгу господину Мингу. Там много о Чубайсе. Он мой любимый персонаж», — заключил он. Караулов также отметил, что его труд хвалил и президент России Владимир Путин.

Сотрудники «Панорамы» указали на плагиат со стороны Караулова и подшутили над его промахом. «Мощный старик», — прокомментировали они его пост в своем Twitter. Сам телеведущий ситуацию никак не прокомментировал.

Некоторые подписчики Караулова в Facebook заметили обман. «Ахаха... От всей души поздравляем А. Караулова с цитированием юмористического агентства», — прокомментировал один из них. «Караулов фейки постит», — констатировал другой.

Ранее ведущий Владимир Соловьев раскритиковал Анатолия Чубайса в эфире своей передачи на радиостанции «Вести FM», упрекнув его в непрофессионализме. Чубайс в ответ порекомендовал журналисту «обтереться» и «подучить матчасть».

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