Сообщивший о встрече с несуществующим министром журналист оправдался

Российский журналист Андрей Караулов оправдался за свой рассказ о встрече с вымышленным китайским министром Джианом Мингом. Объяснения он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам телеведущего, он мог перепутать имена китайских госслужащих за давностью произошедшего. «Я могу путать китайские имена, — особенно отсюда, из Новой Зеландии, где я уже почти два месяца», — заявил он.

Он уточнил, что бывший генсек ЦК Компартии Китая Цзянь Цзэминь получил от него в дар книгу «Русское солнце», изданную Артемом Боровиком. Позднее эта работа была сильно изменена, отредактирована и получила название «Русский ад».

«Только у нас до сих пор есть хлопцы, которые изобретают какие-то фейки, чтобы поддержать Чубайса, посмеяться-поиздеваться», — заключил телеведущий.

Ранее Караулов скопировал на свою страницу фейковый рассказ о министре КНР Джиане Минге, который при встрече якобы не пожал руку Анатолию Чубайсу. Журналист сообщил, что лично встречался с госслужащим. Через некоторое время выяснилось, что Минг и опубликованная история были выдуманы сотрудниками ИА «Панорама».

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