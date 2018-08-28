Владимир Соловьев одобрил посадки «сопляков» за репосты

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции Вести FM одобрительно высказался о судебном преследовании за репосты в социальных сетях. Запись выпуска доступна в YouTube.

«За репосты картинки "ВКонтакте" дают реальный срок и правильно делают», — сказал Соловьев. Телеведущий заявил, что все понимают, чем они делятся в соцсетях. Он отметил, что слово «репост» ничем не отличается от понятия «распространение».

В качестве примера журналист привел изображение с подписью «Смерть всем», пояснив, что за публикацию подобного контента необходимо наказывать виновных уголовно.

Темой радиопередачи стало поведение подростков. По мнению ведущего, следовало определиться: относиться к ним как к детям или же судить их заявления и поведение по меркам взрослых.

По мнению ведущего, подростки нередко становятся пешками в политических играх. «Вообще использование сопляков — тема такая известная», — заявил Соловьев. Он также отметил, что до ведения диалогов людям надо расти, а сам журналист не намерен общаться с человеком, чьи родители «вовремя не воспользовались противозачаточным средством».

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