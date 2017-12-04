Соловьев заявил о готовности раздать своим детям автоматы и отправить в Сирию

Россия 1

Ведущий Владимир Соловье в эфире программы «Вечер» на «России 1» заявил, что послал бы своих детей воевать в Сирию.

Между ведущим и гостем ток-шоу, американским политологом Ариэлем Коэном завязался спор. Соловьев заявил, что считает ошибкой вывод советских войск из Афганистана. «Ты б своего сына туда послал еще», — усомнился Коэн.

«Я бы послал туда своего сына и я туда пытался поехать сам. И никакой проблемы я в этом не вижу. И своих детей я бы и в Сирию отправил», — сказал Соловьев.

«С камерой?» — поинтересовался Коэн. «Нет, без камер. С автоматом», — заключил ведущий.

У Соловьева восемь детей, четверо из них — мальчики. Как отмечают пользователи сети, некоторые из них учатся за рубежом.