Соловьев взбесился из-за Дудя

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев в эфире станции «Вести FM» посвятил тираду журналисту Юрию Дудю, который ведет свой канал на YouTube. Соловьева возмутило то, что Дудь дал публичную оценку творчеству Юрия Быкова, а именно снятому им сериалу «Спящие», а также использование Дудем ненормативной лексики. Он обвинил журналиста в попытке подражать Сергею Шнурову, сравнил с Ксенией Собчак и назвал «недооксимороном» (орфография сохранена) и «недогнойным».

Соловьев целиком процитировал пост Дудя в Instagram, который назвал Быкова талантливым русским режиссером, который «снял стыдную пропагандистскую дешевку». Однако блогер заявил, что поддерживает Быкова, предполагая, что тот допустил ошибку. Он понадеялся, что дальше Быков будет делать только «за***» (очень хорошо — прим. «Ленты.ру»).

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«Дудь! Ну ты можешь хоть тут вот… но ты все равно не Шнур. И твоя жалкая попытка быть Шнуром в журналистике бездарна, как и ты. Мальчик, ну очнись! Сесть в кадр, читать написанные неясно кем вопросы и делать вид, что ты худой кокаинист, — не делает тебя журналистом», — сокрушался ведущий.

По его мнению, Дудь всего лишь ищет на рынке спонсоров. «Ну не получилось у тебя на "Матч ТВ"! (...) Мат не заменяет мозгов, мат — подпорка. Шнур использует мат, работая в жанре лубка. А ты-то в каком жанре?» — задался вопросом Соловьев.

Он также заявил о «страстном желании» Дудя «подлизать власти Татарстана». Подробностей ведущий не привел. Вероятно, Соловьев имел в виду недавнее выступление Дудя на форуме Media Proof в Нижнекамске, где тот рассказывал о позитивных впечатлениях от Казани.

Дудь брал интервью у Быкова в июне. Они разговаривали о сериале «Метод», который так же, как и «Спящие», выходил на Первом канале. Интервью набрало более 2,5 миллиона просмотров.