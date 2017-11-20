Соловьев предложил вывезти пожалевшего солдат вермахта школьника на кладбище

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что уренгойского гимназиста Николая Десятниченко, рассказавшего в немецком парламенте о «невинно погибших» во время Великой Отечественной войны солдатах вермахта, «не надо травить». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Вместо травли Соловьев посоветовал вывезти школьника в Волгоград и Санкт-Петербург, а также на Пискаревское кладбище, и «спокойно все объяснить». «А вот к его наставникам вопросы есть», — считает ведущий.

Комментируя поступок главы администрации Нового Уренгоя Ивана Костогриза, который вступился за Десятниченко, Соловьев поинтересовался: «Мэр речь слышал?»

Ранее 20 ноября вместе с Костогризлом в защиту Десятниченко выступили уренгойские учителя. Они отмечали, что послание школьника нельзя расценивать как оправдание фашизма, а стоит воспринимать как призыв к мирному сосуществованию.

Десятниченко выступал в бундестаге на траурном митинге, организованном Народным союзом Германии по уходу за военными могилами. Школьник рассказал, что заинтересовался судьбой немецкого солдата Георга Йохана Рау, похороненного в братской могиле под Копейском Челябинской области. Рау воевал под Сталинградом, попал в плен и погиб в Бекетовке в марте 1943 года.

«Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны», — подчеркнул подросток. В финале речи он выразил надежду на то, что «на земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн».

Выступление Десятниченко возмутило некоторых общественников. Гимназисту посоветовали посетить лагеря смерти. Свердловский общественник Сергей Колясников объявил, что попросил Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента проверить школьника и Новоуренгойскую гимназию на нарушение статьи 354.1 УК («Реабилитация нацизма»).