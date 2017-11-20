Мать выступившего в Бундестаге школьника рассказала об угрозах в адрес ее сына

Мать десятиклассника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, выступившего в бундестаге с речью о «невинно погибших» во время Великой Отечественной войны немецких солдатах, заявила, что в адрес ее сына начали поступать угрозы. Об этом она рассказала изданию Znak.

«Я обеспокоена тем, что моему ребенку поступают угрозы, а в СМИ его оскорбляют и говорят, что "встретят"», — рассказала Оксана Десятниченко.

Она пояснила, что изначально речь, в которой были отражены пацифистские мысли ребенка, была рассчитана на 7-8 минут. В ней говорилось о его прадедушке, герое, который участвовал в Великой Отечественной войне и был награжден боевыми наградами. Однако из-за двухминутного регламента текст пришлось сократить, и из общего контекста были извлечены некоторые фразы.

«Я понимаю, что это привело к неправильному пониманию всего смысла речи. Нельзя говорить о том, что мой сын за что-то извинялся. Напротив, я полагаю, что он имел в виду другой факт — воевали и такие люди, такие солдаты, которые, возможно, не хотели войны», — резюмировала женщина.

Десятниченко выступал в бундестаге на траурном митинге, организованном Народным союзом Германии по уходу за военными могилами. Школьник рассказал, что заинтересовался судьбой немецкого солдата Георга Йохана Рау, похороненного в братской могиле под Копейском Челябинской области. Рау воевал под Сталинградом, попал в плен и погиб в Бекетовке в марте 1943 года.

Выступление Десятниченко возмутило некоторых общественников. Гимназисту посоветовали посетить лагеря смерти. Свердловский общественник Сергей Колясников объявил, что попросил Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента проверить школьника и Новоуренгойскую гимназию на нарушение статьи 354.1 УК («Реабилитация нацизма»).