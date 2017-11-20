Мать помогала школьнику готовить доклад о нацистах и испугалась результата

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Мать гимназиста из Нового Уренгоя, выступившего на Центральном траурном митинге в бундестаге с речью о «невинно погибших» во время Великой Отечественной войны солдат вермахта, рассказала RT о том, что ее сын нечаянно исказил смысл своего послания.

По словам Оксаны Десятниченко, речь для выступления они начали писать с ребенком летом, когда узнали о предстоящей поездке в Германию. Позже стало известно, что по регламенту на выступление будет отведено две минуты. Условием выступления был рассказ о немецких солдатах, отметила она и добавила, что сын сократил свою речь сам.

«Мне самой теперь страшно читать, что получилось. Я так понимаю, что он не понял, что смысл речи изменился», — сказала она.

Ранее блогер и общественник Сергей Колясников из Свердловской области направил запрос в Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента с просьбой проверить школьника и гимназию Нового Уренгоя, а также образовательную программу обмена Wintershall на нарушение статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

Поводом стало выступление гимназиста, приехавшего по обмену, в бундестаге с речью о солдате Георге Йохане Рау, который воевал под Сталинградом и попал в лагерь для военнопленных. Только в прошлом году семья немца узнала, что он погиб в плену в Бекетовке в марте 1943 года, сказал школьник и добавил, что видел братскую могилу недалеко от Копейска (Челябинская область), где предположительно был захоронен солдат. «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны», — сказал старшеклассник.

Комитет Совета Федерации по международным делам призвал правительство ЯНАО проверить учебную программу гимназии в Новом Уренгое.

Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз и учитель немецкого языка в Новоуренгойской гимназии Людмила Кононенко выступили в защиту гимназиста. Костогриз отметил, что слова подростка об умерших в советском плену немецких военных нельзя расценивать как оправдание фашизма. По его мнению, такое пристальное внимание к откровенному выступлению школьника можно расценить лишь как провокацию не только против школьника, но всего российского народа.

Предыстория: Российский школьник покаялся за невинно погибших солдат вермахта
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