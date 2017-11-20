Российский школьник покаялся за невинно погибших солдат вермахта

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Школьник из Нового Уренгоя покаялся за «невинно погибших» во время Великой Отечественной войны солдат вермахта. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 20 ноября.

Ученики гимназии №1 Нового Уренгоя приехали в Германию по программе обмена Wintershall и приняли участие в Центральном траурном митинге в бундестаге, представив проекты, посвященные памяти жертв войны и тирании. Мероприятие организовано Народным союзом Германии по уходу за военными могилами.

Один из школьников Николай Десятниченко рассказал историю солдата Георга Йохана Рау, которую ему удалось восстановить при помощи немецких общественников. Рау воевал под Сталинградом и попал в лагерь для военнопленных. По сведениям гимназиста, солдат не вернулся домой, только в прошлом году его семья узнала, что он погиб в плену в Бекетовке в марте 1943 года.

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Школьник установил, что немецкий солдат вместе с еще двумя тысячами человек мог быть похоронен в братской могиле недалеко от Копейска (Челябинская область) и разыскал захоронение. «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны», — подчеркнул старшеклассник и добавил, что посещение могилы его «чрезвычайно огорчило».

В сети возмутились выступлением и посоветовали школьнику посетить лагеря смерти, некоторые заявили о готовности направить обращения в Минобразования по поводу речи гимназиста.

Так, блогер и общественник Сергей Колясников из Свердловской области уже направил запрос в Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента с просьбой проверить школьника и саму гимназию Нового Уренгоя, а также образовательную программу обмена Wintershall на нарушение статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».