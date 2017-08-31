Памятник советским воинам в Мадриде разрисовали нацистскими символами

В Мадриде неизвестные осквернили на кладбище памятник советским воинам, погибшим в годы Гражданской войны в Испании. Об этом сообщает газета El Mundo.

Вандалы разрисовали мемориал нацистскими и антисемитскими символами. Оскорбительные надписи появились и на памятнике бойцам интернациональных бригад, расположенном неподалеку.

Полиция ищет хулиганов. Как отмечает издание, эта акция могла стать местью ультраправых городским властям, решившим переименовать улицы и снять мемориальные доски, связанные с именами деятелей режима Франко.

Российское посольство в Испании в Twitter осудило действия вандалов.

Гражданская война в Испании проходила в 1936-1939 годах. Более двух тысяч добровольцев и военных специалистов из СССР воевали на стороне республиканцев. Их противниками были силы генерала Франко, которого поддерживали нацистская Германия и фашистская Италия.