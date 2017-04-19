В центре Будапешта осквернили памятник советским воинам-освободителям

В Будапеште был осквернен памятник советским воинам-освободителям на центральной площади города Сабадшаг (Свободы). Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Венгрии Тиграна Гарибяна.

«Группа активистов, которая принимает участие в нынешних акциях протеста против венгерских властей, их было двое, вечером подошла к нашему памятнику и, осуществляя в режиме онлайн трансляцию в сети "Фейсбук", бросила в него два шарика, наполненных водой с водоэмульсионной краской желтого цвета. После чего они сели на парапет памятника и стали ждать, когда их задержит полиция, что произошло практически сразу», — рассказал он.

Задержанным предъявили обвинение в административном правонарушении. По словам дипломата, они предстали перед судом и были приговорены к штрафу. Каждый должен заплатить по 30 тысяч форинтов (около 96 евро).

В конце марта сообщалось об осквернении крупнейшего в Польше захоронения советских солдат. На Центральном воинском кладбище воинов Красной армии на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве был совершен акт вандализма: на ступенях возле скульптурной группы и плитах, находящихся по периметру центрального обелиска, неизвестные нанесли черной краской 15 изображений свастики, а также отпечатки стоп красного цвета на фоне государственного флага Израиля.