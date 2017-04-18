Русскую православную церковь в Израиле изрисовали сатанинскими символами

В Израиле вандалы осквернили русскую православную церковь пророка Илии, разрисовав ее стены сатанинскими символами. Об этом во вторник, 18 апреля, РИА Новости рассказал настоятель храма протоиерей Мирослав Витив.

Инцидент произошел в городе Хайфа. По словам настоятеля, неизвестные черной краской нарисовали перевернутые кресты, пентаграммы, число 666. «Вчера вечером мы обнаружили на внешней стене надписи… Сатанинская символика. Такая неприятная вещь произошла. Вандализм. Сегодня здесь были представители консульства [России], была полиция», — рассказал протоиерей.

Отец Мирослав добавил, что аналогичный случай произошел в начале 1990-х годов. Тогда вандалы причинили храму значительный ущерб, повредив икону. Также неизвестные оставили оскорбительные надписи на стенах церкви.