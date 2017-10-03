Вандалы в Польше разбили памятник советским солдатам

В польском городе Щирк (Силезское воеводство) неизвестные вандалы разбили памятник 36 советским солдатам. Об этом сообщает Polska Times.

В редакцию издания обратился местный житель, который написал, что обнаружил повреждения на монументе, расположенном рядом с городским почтовым отделением.

«Здравствуйте! Я увидел разрушенный памятник, посвященный советским солдатам, сражавшимся за освобождение Польши. Я не знаю, расследует ли кто-нибудь это преступление», — написал очевидец. В качестве доказательства своих слов, он приложил две фотографии памятника — до и после разрушения.

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Журналисты направили запросы местным властям и в правоохранительные органы, которые узнали о произошедшем лишь от сотрудников издания. Стражи порядка зафиксировали факт вандализма и обратились за помощью к местным жителям в поисках свидетелей происшествия.

19 сентября нападению вандалов подверглось мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве. На могилах и постаментах памятников злоумышленники оставили оскорбительные надписи. В марте это кладбище уже становилось объектом похожего нападения. На ступенях возле скульптурной группы и плитах, находящихся по периметру центрального обелиска, неизвестные нанесли черной краской 15 изображений свастики, а также отпечатки стоп красного цвета на фоне государственного флага Израиля.

Военное мемориальное кладбище в польской столице было заложено в 1950 году. Здесь захоронены 22 тысячи советских солдат, погибших при освобождении Польши в годы Второй мировой войны.