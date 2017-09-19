В Варшаве осквернили кладбище советских солдат

Мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве подверглось нападению вандалов. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

На могилах и постаментах памятников злоумышленники оставили оскорбительные надписи.

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Представитель полицейского управления уточнил, что акт вандализма был совершен, вероятно, в ночь на вторник. На месте происшествия работает следственная группа.

21 марта это кладбище уже становилось объектом похожего нападения. На ступенях возле скульптурной группы и плитах, находящихся по периметру центрального обелиска, неизвестные нанесли черной краской 15 изображений свастики, а также отпечатки стоп красного цвета на фоне государственного флага Израиля.

Военное мемориальное кладбище в польской столице было заложено в 1950 году. Здесь захоронены 22 тысячи советских солдат, погибших при освобождении Польши в годы Второй мировой войны.