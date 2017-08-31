Мэр Гданьска отказался декоммунизировать улицы

Мэр польского Гданьска Павел Адамович заявил, что не будет переименовывать улицы города в рамках закона о декоммунизации. Об этом сообщает Polsat.

«Я не буду предпринимать никаких действий. У меня очень критический взгляд на этот счет. Мне кажется, что это нарушает принцип независимости местного самоуправления», — заявил Адамович. По его мнению, переименование улиц и площадей относится к компетенции местных властей, а не центральных органов государственной власти.

Градоначальник добавил, что авторы Закона о декоммунизации проявляют непоследовательность, так как действие правового акта, например, не распространяется на первый построенный после войны сухогруз Soldek, превращенный теперь в музей. «Его нужно было бы разрезать на лезвия для бритв, но я не думаю, что Национальный морской музей на это согласится, хотя и подчиняется министру культуры», — отметил он.

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Судно Soldek было построено на верфи в Гданьске в 1948 году. Свое название получило в честь рабочего, передовика производства, ударника коммунистического труда Станислава Солдека (Stanislaw Soldek).

17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию закона, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Кроме того, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, других социальных учреждений, зданий, сооружений и объектов общественного достояния, улиц, мостов и площадей. В соответствии с законом, если до 2 сентября текущего года органы местного самоуправления не внесут изменения в названия улиц самостоятельно, то соответствующие постановления издадут воеводы (главы регионов).