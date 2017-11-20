Власти и учителя оправдали сожалеющего о смерти солдат вермахта школьника

Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз и учитель немецкого языка в Новоуренгойской гимназии Людмила Кононенко выступили в защиту гимназиста Николая Десятниченко, который рассказал в немецком парламенте о «невинно погибших» во время Великой Отечественной войны солдатах вермахта.

Костогриз отметил, что слова подростка об умерших в советском плену немецких военных нельзя расценивать как оправдание фашизма.

«Ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно. Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму. Его речь на примере истории этого немецкого солдата призывает к мирному существованию на всей Земле и неприятию войны, кровопролития, фашизма, страданий и насилия как таковых», — цитирует его словам URA.RU.

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Глава города добавил, что новоуренгойские дети всегда отличались своим патриотизмом. По его мнению, такое пристальное внимание к откровенному выступлению школьника можно расценить лишь как провокацию не только против школьника, но всего российского народа.

Один из преподавателей мальчика Людмила Кононенко сообщила агентству «Север-Пресс», что в сеть выложили лишь часть речи Десятниченко. Она уточнила, что в конце своего выступления старшеклассник говорил о необходимости переосмыслить историю Великой Отечественной войны. Свой доклад он заканчивал словами: «Я искренне надеюсь, что во всем мире восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн».

Ранее Десятниченко выступил в бундестаге на траурном митинге, организованном Народным союзом Германии по уходу за военными могилами. Там он рассказал историю солдата Георга Йохана Рау, который воевал под Сталинградом, попал в плен и погиб в Бекетовке в марте 1943 года.

Недалеко от Копейска в Челябинской области школьник нашел братскую могилу, в которой, предположительно, похоронен Рау. «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны», — подчеркнул подросток.

В сети возмутились выступлением Десятниченко и посоветовали ему посетить лагеря смерти. Свердловский общественник Сергей Колясников объявил, что попросил Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента проверить школьника и Новоуренгойскую гимназию на нарушение статьи 354.1 УК («Реабилитация нацизма»).