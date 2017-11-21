Генпрокуратура проверит учителей рассказавшего о немецких солдатах школьника

Группа законотворцев направила депутатский запрос в Генпрокуратуру с требованием провести проверку учителей после выступления в Бундестаге школьника Николая Десятниченко, поведавшего о «невинно погибших» во время Великой Отечественной войны немецких солдатах. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Борис Чернышов.

«Мы направили депутатский запрос в Генпрокуратуру, чтобы провели проверку и образовательной программы, и учителей, и обществ памяти солдат. Видно, что он читает по бумажке, и учителя, которые отпускали, понимали, что он будет выступать в бундестаге. Прокуратура должна разобраться, как и чему учат молодежь», — пояснил политик.

Чернышов также задался вопросом, почему учителя истории не участвовали в подготовке речи школьника.

Согласно законодательству, ведомства обязаны в 30-дневный срок реагировать на депутатские запросы — официальное обращение законотворцев.

Десятниченко выступал в бундестаге на траурном митинге, организованном Народным союзом Германии по уходу за военными могилами. Школьник рассказал, что заинтересовался судьбой немецкого солдата Георга Йохана Рау, похороненного в братской могиле под Копейском Челябинской области. Рау воевал под Сталинградом, попал в плен и погиб в Бекетовке в марте 1943 года.

Позднее мать школьника заявила, что в адрес ее сына начали поступать угрозы. По ее словам, выступление Николая было неправильно истолковано, поскольку из-за двухминутного регламента в немецком парламенте речь пришлось сократить в три-четыре раза.