Ведущая «Эха Москвы» обвинила Соловьева в провокации нападения на Фельгенгауэр

Обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина опубликовала пост в Facebook, в котором раскритиковала телеведущего Владимира Соловьева за провокационные высказывания в адрес ее коллег.

«Теперь на работе так. Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы», — возмутилась она, прикрепив к сообщению фотографии с места нападения на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.

В комментариях под публикацией пользователи Facebook поддержали Ларину, отметив, что женщина абсолютно права, а Соловьев якобы доволен нападением на Фельгенгауэр. «Почти подстрекательство», — подчеркнул один из подписчиков.

«Нагнетание ненависти куда-то будет выливаться. Танечка одна из жертв "соловьевщины". Скорейшего выздоровления ей. Будем молиться за нее», — пообещал другой.

Большинство пользователей также пожелали Фельгенгауэр восстановления и морально поддержали сотрудников «Эха Москвы». «Вы все нам очень нужны», — объявили они.

В то же время сам Соловьев в Twitter возмутился организацией охраны у радиостанции. «Почему такое преступление стало возможным? Если у Эха нет денег, то необходимо государству обеспечить защиту», — призвал ведущий.

Нападение на Фельгенгауэр было совершено в помещении радиостанции «Эхо Москвы» днем 23 октября. Мужчина прорвался в редакцию мимо охраны, ударил ее ножом в шею и был задержан. По предварительным данным, это гражданин Израиля Борис Гриц. Свой поступок мужчина объяснил «телепатическими преследованиями» со стороны Фельгенгауэр.