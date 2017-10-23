Пырнувший Фельгенгауэр обвинил ее в сексуально-телепатических преследованиях

Подозреваемый в нападении на журналистку «Эха Москвы» Борис Гриц на допросе признался, что не был знаком с ней лично. Оперативное видео с задержанным в понедельник, 23 октября, «Ленте.ру» предоставили в столичном главке МВД.

На кадрах задержанный рассказывает, что с 2012 года фантазировал о встрече с потерпевшей. Гражданин Израиля заявил, что пострадавшая Татьяна Фельгенгауэр якобы преследовала его на протяжении двух месяцев.

«Каждую ночь, используя телепатический контакт, она изводила меня сексуально», — пояснил он.