Je Suis Таня. От редакции «Ленты.ру»

Как известно, не все профессии одинаковы. Есть те, в которых одно неловкое движение, неверный расчет, ошибка или просто неудачное стечение обстоятельств может обойтись очень дорого. Обычно это относится к профессиям, представители которых работают с людьми: врачи, пожарные, спасатели и, как показывает история, журналисты.

Молодым журналистам обычно объясняют, что они не должны быть предвзятыми в освещении событий вплоть до отказа от собственной точки зрения. Что профессиональный журналист — это в первую очередь канал связи между информацией и публикой. Что профессионального журналиста, как профессионального переводчика-синхрониста, не должно быть видно.

При этом обычно забывают предупредить, что в любом случае, даже если все эти условия соблюдены, журналист — на передовой. Для этого не обязательно находиться в «горячей точке» (коллеги, работающие там, заслуживают отдельного разговора и глубокого уважения) — достаточно просто писать новости в агентстве, сидеть в студии радиоэфира или снимать телевизионные репортажи. Журналист — тот крайний, на кого в первую очередь среагирует реципиент. Среагирует — аккуратное слово. Реакция может быть разной. Тут (не вполне к месту) вспоминается пушкинское «В гневе начал он чудесить / И гонца хотел повесить», где гонец, понятно, лишь тот, кто передал неприятные известия.

Почти любой журналист может рассказать несколько «анекдотов» об угрозах, приходящих в редакцию. Обращать все в шутку — красивая профессиональная бравада и понятная защитная реакция. Делать вид, что все хорошо — в порядке вещей. Ведь странно и страшно признаваться себе в том, что ты живешь под прицелом: оглядываться в темноте, просить родителей быть осторожней, бояться за детей. При этом не надо напоминать имена журналистов, убитых в последние годы — все помнят их и так.

Но самое страшное даже не это. Самое страшное, когда тенью за спиной оказывается свой, коллега по цеху. Когда травля, науськивание и столкновение правых и левых, те, кто за, и тех, кто против, доводит градус кипения до той высокой возгонки, что срывает все преграды. Когда игра на эмоциях и нервах публики, наклеивание ярлыков правых и поиски виноватых становятся единственной возможной (а на самом деле сбитой) целью журналистской профессии. Тогда случаются трагедии. Такие, как нападение на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

Некоторые из сотрудников и авторов «Ленты.ру» работали на «Эхе» со дня основания радиостанции, а некоторые трудятся на ней по сей день. Там работают наши знакомые, коллеги, друзья и близкие. То, что случилось на «Эхе» — касается всех журналистов, вне зависимости от того, чем они заняты каждый день: пишут ли заметки, выходят ли в радиоэфир, снимают ли видеосюжеты. Это наша общая трагедия и боль.

Мы живем в непростое, напряженное время. Идеология играет в этом напряжении не последнюю роль. И очень хочется призвать всех коллег из разных СМИ повышать свой рейтинг на чем угодно, кроме стравливания людей с разными позициями друг с другом. СМИ созданы для того, чтобы рассказывать, просвещать, если угодно, развлекать, но точно не для того, чтобы делать так, чтобы одни люди начали ненавидеть других. Потому что последнее приводит к страшным поступкам, свидетелями чему мы все стали.

Редакция «Ленты.ру» сердечно поддерживает Таню, желает мужества ее близким и скорейшего выздоровления ей самой. Таня, мы будем очень ждать вашего возвращения в эфир. Пусть все будет хорошо!